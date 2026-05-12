Unione e pace tra i popoli i bimbi del polo d' infanzia in Piazza Grande con il sindaco

I bambini del polo d'infanzia si sono ritrovati in Piazza Grande, portando con sé bandiere realizzate durante le lezioni. Dopo aver partecipato a questa attività, hanno incontrato il sindaco per discutere del senso di appartenenza a livello cittadino, nazionale ed europeo. L'evento ha coinvolto i giovani studenti in un momento di confronto e riflessione sulla loro identità.

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Dalle bandiere realizzate in classe fino all’incontro con il sindaco Massimo Mezzetti in Piazza Grande, per riflettere insieme sul significato di essere cittadini modenesi, italiani ed europei. E' il percorso educativo promosso dal polo d’infanzia Villaggio Giardino protagonista, martedì 12.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Scenari di pace", al museo Griffo confronto tra istituzioni e consoli sul dialogo tra i popoliUn confronto sul ruolo della cultura e del dialogo tra i popoli in un momento storico segnato da nuove tensioni internazionali. "Un Arazzo per la pace": l'iniziativa in piazza Italia dell'Unione donne italianeSi tratterà di un mosaico composto da diverse “tessere”, ognuna contenente un simbolo o una parola contro la guerra, preparate e poi cucite... Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | Festa dell'Europa, gli eventi in programma a Roma; Dalla foto del 1983 al primo anno di Leone XIV: Prevost è ancora in piazza per la pace. P. Pagano: Non è un politico ma un pastore; Il Papa a Napoli accolto da 30mila fedeli: Necessaria la presenza dello Stato per togliere spazio alla criminalità organizzata; Una caravella di arte e di pace per raccontare Bari e San Nicola: presentati il Corteo storico 2026 per la regia di Gianni Ciardo e lo spettacolo di danza aerea La Luna di San Nicola - Orbite di Luce di ResExtensa. Il clima in Russia diventa cupo mentre la guerra in Ucraina si protrae e l'economia ne risente - reddit.com reddit Bimbi e bandiere in piazza a Modena come simbolo di unione e pace tra i popoliDalle bandiere realizzate in classe fino all’incontro con il sindaco Massimo Mezzetti in Piazza Grande, per riflettere insieme sul significato di essere cittadini modenesi, italiani ed europei. È il p ... sassuolo2000.it