Dopo quattro anni dalla riapertura del caso riguardante l'Unabomber, l'inchiesta è stata ufficialmente archiviata. Si tratta di una serie di più di trenta attentati con esplosivi che hanno coinvolto diverse persone nel corso degli anni. Il legale di Zornitta, uno dei sospettati, ha commentato come il suo assistito abbia vissuto vent’anni di sofferenza a causa di questa vicenda. La decisione della procura chiude temporaneamente un capitolo di indagini durato a lungo.

A quattro anni dalla riapertura del caso di Unabomber - una serie di oltre 30 attentati dinamitardi in Friuli-Venezia Giulia e Veneto tra il 1993 e il 2006, rimasti senza un colpevole identificato - la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha archiviato il fascicolo mettendo la parola fine alle indagini. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della superperizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il Dna di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati. "Lui se l'aspettava.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unabomber, archiviata l'inchiesta. Il legale di Zornitta: "Vent'anni di sofferenza"

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