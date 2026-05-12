Durante una visita scolastica, è stato invitato a parlare un rappresentante di una delle agenzie europee, che collabora con la Commissione Europea per sostenere lo sviluppo economico, migliorare la competitività e tutelare la biodiversità. L’intervento si è concentrato sulla presenza e sul ruolo dell’Unione Europea nel presente e nel futuro del continente. Gli studenti hanno ascoltato spiegazioni sul lavoro di questa agenzia e sulla sua funzione in ambito europeo.

A scuola abbiamo incontrato Luca Bondì, che lavora in Cinea, una delle agenzie stabilite dalla Commissione Europea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, rafforzare la competitività e proteggere la biodiversità. Ci ha spiegato che l’Ue nasce dopo molti secoli di guerre con l’obiettivo di mantenere la pace e la collaborazione tra gli Stati membri. Di che cosa si occupa in commissione? Parla molte lingue? "Mi occupo di carburanti alternativi che vengono prodotti da piante o rifiuti, con lo scopo di diminuire la nostra dipendenza dal petrolio. Stiamo cercando un modo per produrne derivati (come il diesel), in modo sostenibile, perché prima o poi finirà.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una lezione sull’Ue con Bondì. L’Europa è il presente e il futuro

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