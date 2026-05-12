Oggi incontriamo Alice Bigli, fondatrice del Festival ‘Mare di libri’. È una lettrice appassionata che dedica il suo tempo a promuovere la lettura tra i giovani attraverso collaborazioni con scuole, biblioteche e insegnanti. La sua attività si concentra sull’allenamento alla lettura, con l’obiettivo di far scoprire ai ragazzi il piacere di leggere. La giornata con lei si concentra su queste iniziative e sul suo impegno nel settore.

Alice Bigli è prima di tutto una grande lettrice. Per aiutare i giovani a scoprire il piacere di leggere lavora con scuole, biblioteche e insegnanti, operando come allenatrice di lettura. È anche fondatrice del primo festival di letteratura in Italia interamente dedicato agli adolescenti: ‘ Mare di Libri ’, che si svolge ogni anno a Rimini nel mese di giugno. Noi ragazzi della classe 2ª H della Dante Arfelli di Cesenatico pensiamo che la lettura sia un mezzo che aiuta molto ad arricchire il linguaggio, ad aprire la nostra mente per stimolare la fantasia, permettendo di aumentare l’attenzione e di comprendere il mondo e le nostre emozioni. La lettura è molto importante a scuola perché aiuta a capire meglio i testi, a conoscere storie, idee e culture diverse.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una giornata assieme ad Alice Bigli. Fondatrice del Festival ‘Mare di libri’

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