Un pomeriggio dedicato ad Ivano Marescotti con la presentazione del libro di Mario Rossi

Sabato 16 maggio alle 17, presso la Casa Museo “Olindo Guerrini” di Sant'Alberto, si terrà la presentazione del libro di Mario Rossi dedicato a Ivano Marescotti. L’evento è organizzato dall’associazione Amici di Olindo Guerrini e prevede un approfondimento sulla figura dell’attore e regista. La presentazione si svolgerà nel contesto di un pomeriggio che rende omaggio a Marescotti attraverso l’opera di Rossi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui