Un pomeriggio dedicato ad Ivano Marescotti con la presentazione del libro di Mario Rossi
Sabato 16 maggio alle 17, presso la Casa Museo “Olindo Guerrini” di Sant'Alberto, si terrà la presentazione del libro di Mario Rossi dedicato a Ivano Marescotti. L’evento è organizzato dall’associazione Amici di Olindo Guerrini e prevede un approfondimento sulla figura dell’attore e regista. La presentazione si svolgerà nel contesto di un pomeriggio che rende omaggio a Marescotti attraverso l’opera di Rossi.
Sabato 16 maggio alle 17, alla Casa Museo “Olindo Guerrini” di Sant'Alberto, l’associazione Amici di Olindo Guerrini organizza la presentazione del libro di Mario Rossi “Ivano Marescotti. Il più grande attore di Villanova di Bagnacavallo “Superiore””, nell’ambito della rassegna “Ritroviamoci a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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