Happy Days sbarca sul lago con la presentazione del primo libro interamente dedicato alla serie cult

Mercoledì 8 aprile a Mandello del Lario si terrà la presentazione del libro “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days”, scritto da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia. L’evento si svolgerà presso la gelateria Costantin in piazza Italia e sarà il primo libro interamente dedicato alla serie televisiva cult degli anni ’70 e ’80. La pubblicazione ripercorre i temi e i personaggi della serie, con un focus sulla figura di Fonzie e l’atmosfera degli anni ’50.

Un tuffo nella nostalgia tra jukebox, anni ’50 e il mito di Fonzie. Mercoledì 8 aprile a Mandello del Lario, alla gelateria Costantin in piazza Italia, verrà presentato il libro “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days”, firmato da Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia, all’interno del Festival della Letteratura. Il volume rappresenta il primo libro dedicato interamente alla celebre serie TV, con contributi importanti come la prefazione dello stesso Winkler e la postfazione di Max Pezzali. Un appuntamento pensato soprattutto per chi è cresciuto con Happy Days, ma anche per le nuove generazioni curiose di riscoprire un fenomeno televisivo e culturale che continua a essere amato a distanza di decenni. 🔗 Leggi su Quicomo.it Happy Days sul lago: arriva il miglior amico italiano di Fonzie, Richie e Ralph MalphIncontro a Mandello con il radiologo Giuseppe Ganelli, autore del libro dedicato alla celebre serie TV e presidente del fan club internazionale: "I... “Asia. Tutto l’amore che resta”, presentazione del libro dedicato alla 13enne che morì in un incidente stradale“In questa serata - spiega una nota - verrà ricordata Asia, le sue passioni, le sue giornate, così come l’hanno potuta raccontare nel libro le...