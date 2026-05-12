È stato presentato il nuovo portale web chiamato ’SpeziaCultura’, pensato per unire diverse realtà culturali dell’area senza limitarle a un’unica modalità di espressione. Il sito mira a far conoscere le iniziative e gli eventi locali, offrendo uno spazio digitale dove le diverse energie della comunità possano trovare una vetrina condivisa. La piattaforma si propone di facilitare l’accesso alle informazioni e promuovere le attività culturali sul territorio.

Per non confinare un mosaico di energie in una sola dimensione. Per questo nasce SpeziaCultura, un portale web onniculturale concepito per trasformare una pluralità di voci isolate delle diverse realtà della città capoluogo, della provincia spezzina e della Lunigiana, in un "arcipelago cosciente e cooperante", come spiegano proprio i promotori. L’obiettivo, ambizioso e finalmente giunto a compimento dopo anni di gestazione, è quello di realizzare un terreno d’incontro condiviso dove studiosi, associazioni e istituzioni possano informare, promuovere e diffondere le proprie attività, superando la tentazione dell’isolamento che spesso impedisce a chi condivide le stesse passioni di entrare in contatto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un arcipelago di voci. Ecco ’SpeziaCultura’. Il nuovo portale web che supera l’isolamento

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