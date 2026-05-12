Un rappresentante delle associazioni umbre denuncia che la nuova normativa in discussione potrebbe eliminare la legge vigente sulle rievocazioni storiche. La modifica normativa, chiamata Testo Unico della Cultura, è al centro di un dibattito che riguarda direttamente le attività organizzate dalle associazioni locali. La questione riguarda soprattutto le conseguenze che queste modifiche potrebbero avere sulla gestione e sulla tutela delle rievocazioni storiche nella regione.

?? Punti chiave Perché la nuova normativa rischia di danneggiare le associazioni locali? Come influirà il Testo Unico della Cultura sulle rievocazioni umbre? Chi ha deciso di smantellare la legge 112024 in Umbria? Quali conseguenze concrete subiranno i volontari delle tradizioni storiche??? In Breve L'assessore Tommaso Bori propone l'inserimento nel Testo Unico della Cultura. L'Associazione Umbra Rievocazioni Storiche denuncia il mancato ascolto delle audizioni. Il depotenziamento .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, Pace denuncia: “La sinistra cancella la legge sulle rievocazioni

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