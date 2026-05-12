Umbria Alessandro Venturi | La sfida del nuovo regionalismo superando la logica dei campanili
Un dirigente regionale ha affermato che, per capire l’Umbria contemporanea, è necessario un punto di vista che vada oltre le consuete rassicurazioni. Nella sua analisi ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide del nuovo regionalismo e di superare le divisioni tradizionali tra i vari territori. La discussione si concentra sulla volontà di promuovere un approccio più unitario e innovativo nella gestione delle questioni locali.
"Per comprendere davvero l’Umbria di oggi serve uno sguardo netto, capace di andare oltre le rassicurazioni abituali. È una regione che, stagione dopo stagione, ha visto restringersi il suo ruolo economico, demografico e competitivo. Una regione che rischia qualcosa di più subdolo: l’irrilevanza.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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