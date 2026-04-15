Un rappresentante di un partito di maggioranza ha affermato che il regionalismo non ha saputo affrontare efficacemente le sfide della sanità. Ha riferito che nel Parlamento sono attualmente in discussione alcuni provvedimenti rilevanti, senza specificarne i contenuti. La dichiarazione è stata rilasciata mentre si attendono decisioni su questioni sanitarie di rilievo. La discussione riguarda temi legati alla gestione e all'organizzazione del sistema sanitario regionale.

Milano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Ci sono alcuni provvedimenti importanti in questo momento all'esame del Parlamento. Noi ci siamo trovati al centro di una tempesta perfetta: oltre ai cambiamenti in atto, che probabilmente si sarebbero dovuti intuire prima e per i quali comunque ci saremmo dovuti attrezzare prima - cioè il cambiamento demografico, la necessità di spostare l'equilibrio dalla visione ospedalocentrica alla sanità territoriale - abbiamo avuto il Covid. Il Covid ha generato un blocco del sistema e ci sono tutta una serie di accertamenti diagnostici che poi si sono ribaltati sulle liste d'attesa. E allora,...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cappellacci (Fi): "La sanità è una sfida che il regionalismo ha fallito"

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