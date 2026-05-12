In Umbria sono stati formati mille esperti per la tutela dei diritti dei bambini. Sono stati creati 500 nuovi posti nei nidi, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso delle madri nel mondo del lavoro. I Comuni avranno responsabilità aggiuntive nell’attuazione di un sistema integrato dedicato ai servizi per l’infanzia. Le iniziative mirano a rafforzare il supporto alle famiglie e ai bambini nei territori della regione.

? Domande chiave Come influenzeranno i 500 nuovi posti nido il lavoro delle madri?. Quali nuovi compiti avranno i Comuni con il sistema integrato?. Come cambierà l'inclusione dei minori disabili grazie al nuovo regolamento?. Perché la formazione specialistica è cruciale per combattere la povertà educativa?.? In Breve Regione Umbria prevede 500 nuovi posti nido nei prossimi due anni.. Il 30 per cento delle madri non rientra al lavoro dopo il parto.. Anci Umbria e Università di Perugia collaborano al progetto da sette anni.. Nuovo regolamento legge 132023 disciplinerà il sistema integrato entro prossime settimane.. Circa mille professionisti del settore educativo umbro hanno concluso il 9 maggio un percorso formativo dedicato all’infanzia tra i 0 e i 6 anni, con un webinar finale che ha la partecipazione di 700 persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, 1000 esperti formati per tutelare i diritti dei bambini

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