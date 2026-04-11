Oltre 120 professionisti del settore sanitario si sono incontrati oggi nella Sala Giuditta Legato del Consiglio Regionale a Reggio Calabria per discutere di salute visiva nei bambini. L’incontro ha approfondito aspetti tecnici relativi all’oftalmologia pediatrica, con l’obiettivo di individuare strategie per prevenire eventuali rischi legati alla vista dei più giovani. L’evento ha visto la partecipazione di specialisti provenienti da diverse strutture sanitarie della regione.

Oltre 120 professionisti del settore sanitario si sono riuniti oggi presso la Sala Giuditta Legato del Consiglio Regionale a Reggio Calabria per un approfondimento tecnico sull’oftalmologia pediatrica. L’evento, promosso dalla Simpe Calabria, ha messo al centro del dibattito scientifico lo sviluppo visivo nei bambini, coinvolgendo pediatri, oculisti e ortottisti in un confronto multidisciplinare volto a migliorare la gestione clinica dei piccoli pazienti. La scienza dello sguardo: tappe critiche e diagnosi precoci. Il fulcro della giornata di aggiornamento è stato l’intervento del Prof. Nucci, docente ordinario di Oftalmologia presso l’Università Statale di Milano, che ha guidato i partecipanti attraverso le fasi cruciali della maturazione visiva tra i 0 e i 6 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute visiva dei bambini: esperti a Reggio per prevenire rischi

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