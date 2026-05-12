Ultimissime Inter LIVE | Chivu e Lautaro in conferenza alla vigilia della finale Thuram torna in gruppo

In vista della finale, i calciatori sono stati protagonisti di una conferenza stampa alla vigilia dell’evento, con alcuni di loro che hanno parlato delle ultime novità. Nel frattempo, un giocatore che era fuori dal gruppo è tornato ad allenarsi con i compagni. La giornata ha visto anche aggiornamenti su altre situazioni legate alla squadra, con le notizie più recenti che arrivano direttamente dall’ambiente nerazzurro.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 12 MAGGIO. Conferenza stampa Chivu pre Lazio Inter: «Thuram sta bene, dopo l’intervista di Lautaro in America ho capito com’era fatto. Ci siamo meritati la finale e vogliamo onorarla» Conferenza stampa Chivu pre Lazio Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della finale di Coppa Italia 202526 Conferenza stampa Lautaro pre Lazio Inter: «Quando Chivu è arrivato c’erano dubbi, ma noi lo abbiamo seguito.🔗 Leggi su Internews24.com

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