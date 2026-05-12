Ulss 3 | 10 milioni di investimenti per ospedale di Chioggia e rete territoriale

Da veneziatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ulss 3 ha annunciato investimenti per un totale di 10 milioni di euro destinati all'ospedale di Chioggia e alla rete territoriale. Attualmente, sono in corso i lavori per il nuovo ospedale di comunità e la casa della comunità, strutture che, insieme ai servizi dedicati alla natalità, apporteranno un potenziamento significativo alla rete sanitaria locale. La fase di realizzazione coinvolge diverse aree del presidio e della città.

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Il presidio ospedaliero di Chioggia vive una fase complessa, in cui si portano a termine i cantieri per il nuovo ospedale di comunità e la nuova casa della comunità, strutture che insieme ai nuovi servizi per la natalità restituiranno alla città un polo fortemente potenziato. Lo rende noto l'Ulss.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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