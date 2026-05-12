Uk Starmer perde pezzi | si dimettono tre membri del suo governo

Tre membri del governo britannico si sono dimessi, tra cui la sottosegretaria alla Giustizia, quella all’Interno con delega sulla tutela delle donne e contro la violenza di genere, e la viceministra delle Comunità Locali. Le dimissioni sono state annunciate nelle ultime ore e coinvolgono figure di rilievo all’interno dell’esecutivo. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa decisione.

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L’ultima in ordine di tempo èAlex Davies-Jones, sottosegretaria alla Giustizia. Originaria del Galles, nazione del Regno Unito dove il Labour ha subito una sconfitta senza precedenti nella storia politica britannica dell’ultimo secolo, Davies-Jones si è rivolta in unalettera aperta a Starmerin questi toni: “Il Paese ha parlato e noi dobbiamo ascoltare. Ora è il tempo di azioni coraggiose e radicali. Io so che tu sei un uomo buono e onesto, mat’imploro di agire nell’interesse del Paese e di fissare un calendario per la tua uscita di scena“. La decisione della sottosegretaria segue una riunione del consiglio dei ministri nella qualeStarmer ha ribadito di non voler lasciare Downing Streete arriva poche ore dopo le dimissioni per protesta anche di altri due membri dell’esecutivo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Uk, Starmer perde pezzi: si dimettono tre membri del suo governo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rivolta Labour contro Starmer: si dimettono tre ministreKeir Starmer tiene duro, ma la sua leadership è sempre più in bilico dopo la disfatta delle elezioni locali. Gran Bretagna nel caos, rivolta contro Starmer: si dimettono tre ministriIl governo britannico guidato da Keir Starmer sta attraversando la sua crisi più profonda dalla nomina a Downing Street, innescata da una sconfitta...