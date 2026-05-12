Ucraina | pressing per chiudere la guerra

Da it.insideover.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia per la commemorazione della vittoria sul nazismo, il presidente ha affermato che la questione si sta avvicinando alla conclusione. La dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione nel paese coinvolto nel conflitto. Le autorità russe hanno fatto sapere che stanno lavorando per trovare una soluzione definitiva alla guerra in corso. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata per la fine delle ostilità.

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“Credo che la questione stia giungendo al termine” ha detto Putin il giorno della commemorazione della vittoria sul nazismo. E la questione è la guerra ucraina. A sorprendere non è solo la dichiarazione, ma anche il termine usato, che derubrica il conflitto a qualcosa di secondario per la politica estera russa e le prospettive globali. D’altronde, Putin pensa come un leader di una potenza globale e sa perfettamente che il conflitto iraniano, ancor più di quello ucraino, sta ponendo fine, a meno di catastrofiche sorprese, alla pretesa egemonica degli Stati Uniti sul mondo (alla pretesa, ché l’egemonia è finita da anni). Lo zar ha poi aggiunto di essere pronto a incontrare Zelensky.🔗 Leggi su It.insideover.com

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