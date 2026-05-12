Ucraina | pressing per chiudere la guerra

Durante la cerimonia per la commemorazione della vittoria sul nazismo, il presidente ha affermato che la questione si sta avvicinando alla conclusione. La dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla situazione nel paese coinvolto nel conflitto. Le autorità russe hanno fatto sapere che stanno lavorando per trovare una soluzione definitiva alla guerra in corso. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata per la fine delle ostilità.

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