Ucraina Mosca | partecipazione Ue a negoziato è da escludere

Il viceministro degli Esteri di Mosca ha affermato che l’Unione Europea non potrà partecipare ai negoziati sulla guerra in Ucraina. Ha specificato che non è previsto un coinvolgimento costruttivo dell’UE in questo processo. La dichiarazione si riferisce alla posizione della Russia riguardo alla partecipazione dell’Europa alle discussioni sul conflitto. Finora, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o iniziative ufficiali in merito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui