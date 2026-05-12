Ucraina Mosca | partecipazione Ue a negoziato è da escludere
Il viceministro degli Esteri di Mosca ha affermato che l’Unione Europea non potrà partecipare ai negoziati sulla guerra in Ucraina. Ha specificato che non è previsto un coinvolgimento costruttivo dell’UE in questo processo. La dichiarazione si riferisce alla posizione della Russia riguardo alla partecipazione dell’Europa alle discussioni sul conflitto. Finora, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o iniziative ufficiali in merito.
Il viceministro degli Esteri di Mosca, Alexander Grushko, ha dichiarato che è da escludere qualsiasi partecipazione costruttiva dell’Unione Europea ai negoziati per la guerra in Ucraina. Intanto, il governo di Kiev è alle prese con una nuova indagine per corruzione. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, Mosca: partecipazione Ue a negoziato è da escludere
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