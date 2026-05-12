Ubriaco lancia un bicchiere contro un taxi a Torino | denunciato | Foto
Un uomo sotto l’effetto dell’alcol ha scagliato un bicchiere contro un taxi in via Lauro Rossi, a Torino, alle 4 di martedì 12 maggio. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia di Stato, che hanno identificato e denunciato il responsabile. L’incidente si è verificato tra via Lauro Rossi e via Renato Martorelli. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.
Un uomo ubriaco ha lanciato un bicchiere contro un taxi a Torino. L'episodio è avvenuto alle 4 di martedì 12 maggio tra via Lauro Rossi e via Renato Martorelli dove è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti hanno poi denunciato per danneggiamento l'autore del gesto, un.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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