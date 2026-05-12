Tuttosport – Non è un caso Conte alza la guardia Champions | A volte il diavolo ci mette la coda

Al Maradona, il Bologna ha battuto il Napoli 3-2, ribaltando i pronostici e impedendo alla squadra partenopea di assicurarsi matematicamente un posto in Champions League. La partita è terminata con il Bologna in vantaggio, mentre il Napoli ha tentato di recuperare nel secondo tempo senza riuscirci. La vittoria del Bologna ha modificato la classifica e le possibilità di qualificazione europea delle due squadre.

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