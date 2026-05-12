Tuttosport – Non è un caso Conte alza la guardia Champions | A volte il diavolo ci mette la coda
Al Maradona, il Bologna ha battuto il Napoli 3-2, ribaltando i pronostici e impedendo alla squadra partenopea di assicurarsi matematicamente un posto in Champions League. La partita è terminata con il Bologna in vantaggio, mentre il Napoli ha tentato di recuperare nel secondo tempo senza riuscirci. La vittoria del Bologna ha modificato la classifica e le possibilità di qualificazione europea delle due squadre.
2026-05-11 23:30:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Pronostici ribaltati al Maradona, dove il Bologna si impone per 3-2 ai danni del Napoli che manca l’aritmetica conquista di un posto in Champions. Sotto 0-2 dopo i gol di Bernardeschi e Orsolini, la squadra di Conte rimonta con Di Lorenzo e Alisson ma Rowe in pieno recupero mette il sigillo su una vittoria di prestigio per la formazione emiliana. Una vera beffa per il Napoli, che resta a +3 sul quinto posto e rinvia così la qualificazione alla prossima Champions League. Il Bologna sale invece all’ottavo posto a quota 52 punti. Al termine della sconfitta casalinga contro i rossoblù ha parlato il tecnico del Napoli, Antonio Conte.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Notizie correlate
Leggi anche: Il diavolo mette la coda nel derby, l’Inter inciampa. Rossoneri a -7 e Champions blindata
Leggi anche: Il Diavolo ci mette la coda. Leao in tempo per il derby: "Una questione personale»
Argomenti più discussi: Non è un caso, Conte alza la guardia Champions: A volte il diavolo ci mette la coda; È lui o non è lui?, Higuain riappare così dal nulla: la foto virale accende il caso social; Tagli, blocchi cestistici e verticalità da football americano: come nasce il gol lampo della Juve; Allegri, l’inchiesta arbitri e l’allenatore rivelazione della Serie A: Dai tempi Juve.
?Secondo quanto riferito da Tuttosport, il rinnovo di #Vlahovic non è così scontato. La #Juve vuole prima delle garanzie dal punto di vista fisico In caso di mancata firma, per l'attaccante potrebbero ritornare d'attualità alcune ipotesi come #Milan e #Bayern facebook
?Non è un caso, #Conte alza la guardia Champions: A volte il diavolo ci mette la coda x.com
Perché un tycoon italiano non ha reclamato il Crown Jewel del Calcio? reddit
TUTTOSPORT - Caso designazioni, l'inchiesta di Milano non si è ancora rivelata, ecco le ultimeTuttosport si sofferma sull'inchiesta della Procura di Milano sulle designazioni arbitrali. Al momento non si è ancora rivelata e non si conoscono ancora bene le sue connotazioni. Davanti al pm Mauriz ... napolimagazine.com