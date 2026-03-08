Il diavolo mette la coda nel derby l'Inter inciampa Rossoneri a -7 e Champions blindata

Nel derby di San Siro, il gol di Estupinan ha deciso la partita, mentre Mkhitaryan ha sbagliato una rete importante. L'Inter è inciampata e ora i rossoneri sono a sette punti di distanza, con la qualificazione in Champions League ormai vicina. La partita si è conclusa con la vittoria del Milan, che ha mantenuto il vantaggio e consolidato la propria posizione in classifica.

Il gol di Estupinan decide la partita di San Siro. Rete sbagliata da Mkhitaryan poi arriva la rete dei rossoneri secondo la più cinica delle leggi del calcio. Polemiche nel finale per pari annullato ai nerazzurri e un rigore non concesso per un braccio di Ricci. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il Diavolo ci mette la coda. Leao in tempo per il derby: "Una questione personale» Derby Milan-Inter di Serie A 1-0: I rossoneri vincono il derby! | LIVE NewsAlle ore 20:45, a Milano, c'è il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale Una raccolta di contenuti su Il diavolo mette la coda nel derby l.... Temi più discussi: L'Inter e l'incubo derby: Abraham, Jovic e Gabbia, il Milan li vince con chi non ti aspetti; Rifaccio IL DIAVOLO; quote Milan Inter: il pronostico sui nerazzurri; Il Diavolo ci mette la coda. Leao in tempo per il derby: Una questione personale. Pronostico Milan-Inter, nerazzurri inarrestabili ma li Diavolo è l'ultimo ad averli battutiL'ultima possibilità per riaprire il campionato, tutto nelle mani del Milan che sfida l'Inter per la 28ª giornata di Serie A. Rossoneri che sono stati gli ultimi a battere ... milannews.it Trofei, lotte e conti: la bilancia del derby dice InterNegli ultimi sei precedenti l'Inter ha trovato solo due pareggi contro i rossoneri ma il club nerazzurro dal 2020 è stato quello più continua nella corsa al titolo ... msn.com 2 - Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore. Chiave. #MilanInter x.com L’uomo che non ti aspetti sblocca il derby: Estupiñán batte Sommer col mancino e porta il Milan in vantaggio. L’Inter riuscirà a rientrare in partita - facebook.com facebook