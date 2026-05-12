TuttoFood il ruolo del food service spinge il mercato

Al tuttofood si è parlato di come il settore del food service stia contribuendo alla crescita del mercato della ristorazione, che sta attraversando una fase di espansione stabile. Durante l’evento, sono stati presentati dati sui trend di consumo e sulle strategie adottate dagli operatori del settore. Sono stati discussi anche i cambiamenti nelle abitudini dei clienti e le innovazioni nelle offerte di prodotti e servizi.

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Il mercato globale della ristorazione sta entrando in una fase di crescita costante e moderata, avvicinandosi a un valore di 2,98 trilioni di euro nel 2025 e secondo il Foodservice Market Monitor 2026 di Deloitte, condiviso con TuttoFood prima della sua pubblicazione, la crescita globale ha raggiunto il +2,2% nel 2025 rispetto all’anno precedente: performance trainata principalmente dall'Europa (+6,0%) e dall'Asia-Pacifico (+3,2%). Guardando al futuro, si prevede che il Nord America e l'Asia-Pacifico guideranno la crescita, sostenuti dalla forte presenza dei modelli di Quick Service Restaurant e Street Food, che secondo le proiezioni saranno i segmenti in più rapida crescita nei prossimi anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - TuttoFood, il ruolo del food service spinge il mercato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tuttofood 2026: i food trend che domineranno il futuro del gusto Barilla a Tuttofood: innovazione e sostenibilità per il futuro food? Domande chiave Come influisce la collaborazione con la Formula 1 sulla cottura della pasta? Quali nuovi ingredienti vegetali stanno cambiando il... Argomenti più discussi: TuttoFood 2026 al via oggi a Milano: novità e tendenze dal mondo del cibo; TUTTOFOOD 2026 torna a Milano: numeri record e focus sul futuro del food; Tuttofood 2026 punta sull’internazionalizzazione con 80 paesi presenti; Tuttofood 2026, al via a Milano con il sostegno del Governo. Partiti con #Cia a @TuttoFoodMilano Edizione 2026 nel segno del gusto e della qualità a tavola, con le eccellenze agroalimentari delle aziende agricole associate ? Insieme a @IOlivicola #MolinoSignetti e chef #Natalizio tanti tasting e show cookin x.com TuttoFood, il ruolo del food service spinge il mercatoIl mercato globale della ristorazione sta entrando in una fase di crescita costante e moderata, avvicinandosi a un valore di 2,98 trilioni di euro nel 2025 e secondo il Foodservice Market Monitor 2026 ... ilgiornale.it