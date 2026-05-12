Il Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena si appresta a festeggiare il suo centenario. L'evento, che si tiene ogni anno nella capitale, coinvolge atleti e cavalli provenienti da diversi paesi. La Federazione Italiana Sport Equestri, fondata nel 1926, collabora all’organizzazione di questa edizione speciale. La manifestazione si svolgerà nel consueto impianto, richiamando appassionati e partecipanti da tutto il mondo.

A un secolo dalla sua nascita, il Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena si prepara a celebrare un'edizione storica condividendo il traguardo dei cento anni con la Federazione Italiana Sport Equestri, fondata nel 1926. I lavori si sono ufficialmente aperti ieri con la conferenza stampa nell'Ovale di Villa Borghese, che dal 27 al 31 maggio ospiterà i migliori binomi del salto ostacoli mondiale. Alla presentazione hanno partecipato il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il numero uno della FISE Marco Di Paola, il Presidente di Sport e Salute S.p.A. Marco Mezzaroma, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali e capitoline.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tutto pronto per Piazza di Siena

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