Tutti insieme | 900 alunni lecchesi diventano Costruttori di Pace
L'invito alla Pace entra in classe per dialogare direttamente con gli alunni lecchesi. Venerdì scorso l'Istituto comprensivo Lecco 2 è stato coinvolto in una serie di lodevoli iniziative nell'ambito della giornata di educazione civica “Costruttori di pace”. Nei vari plessi sono state proposte.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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