In Senato è stata istituita una nuova Commissione di inchiesta dedicata a indagare sulle fake news. La commissione avrà il compito di approfondire la diffusione di notizie false, con un programma che potrebbe coinvolgere diverse tematiche legate all’informazione online. La sua attività si concentrerà su questioni di interesse pubblico, senza ancora dettagli su eventuali obiettivi specifici o metodi di indagine.

In Senato nasce una nuova Commissione di inchiesta che darà la caccia alle fake-news: il vasto programma di intenti può nascondere intenzioni pericolose ed ancora una volta la vittima rischia di essere la libertà di informazione. Mentre da un lato la destra è impegnata, non da sola, a cambiare la Costituzione riducendo l’indipendenza della magistratura con il preciso intento di sottoporre l’esercizio dell’azione penale al controllo della politica, minando la ricerca delle verità più scomode per il potere che conta, dall’altro è riuscita a trovare una larghissima intesa su una proposta mossa da IV (in particolare da Matteo Renzi e Maria Elena... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sono curioso di sapere su cosa indagherà la nuova commissione renziana anti-fake news

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