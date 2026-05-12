La scorsa settimana, il presidente e sua moglie hanno ricevuto a cena il re Carlo e la regina Camilla. Durante l’incontro, sono stati discussi aspetti ufficiali e formali, senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti trattati. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’evento, e l’incontro si è svolto in un clima di cortesia tra le parti. La visita si inserisce in un contesto di rapporti istituzionali tra le due figure.

Il presidente Donald Trump e sua moglie, Melania Trump, hanno ospitato il re Carlo e la regina Camilla la scorsa settimana. Il presidente degli USA ha fatto diverse affermazioni bizzarre sul re, spingendo il Palazzo Reale a rispondere. Ora l’ha fatto di nuovo, trascinando Carlo ancora una volta nella politica mondiale. Dopo la sua visita nel Regno Unito lo scorso anno, il presidente Donald Trump ha invitato il re Carlo e la regina Camilla negli USA. La visita, che ha avuto luogo la scorsa settimana, non è stata solo un gesto di cortesia, ma anche un tentativo di appianare le tensioni tra i due paesi nel contesto della guerra in Iran. Sebbene re Carlo e il resto della famiglia reale non si esprimano su questioni politiche, il monarca si è trovato in un bel dilemma.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Trump lancia una dichiarazione bomba su re Carlo

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Mata ng Agila International - March 10, 2026

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