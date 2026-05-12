Il presidente degli Stati Uniti ha commentato la proposta di cessate il fuoco con l’Iran, definendola molto debole e legata alla sopravvivenza delle parti coinvolte. Ha aggiunto che la proposta è arrivata in modo inaspettato e considerata poco convincente. La sua dichiarazione si riferisce alle recenti tensioni tra i due paesi e alle iniziative di dialogo avviate nelle ultime settimane.

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha definito il cessate il fuoco con l’Iran “debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere, dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato”. “Ha l’1% di chance di tenere”, ha detto il presidente. L’Iran è pronto a «dare una lezione» in caso di attacco. Parola del presidente del parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf. Replicando al presidente americano Donald Trump per il quale il cessate il fuoco in Medio Oriente è appeso a un filo, Ghalibaf sui social ha detto che «le nostre forze armate sono pronte a rispondere e a dare una lezione per qualsiasi aggressione. Una cattiva strategia e decisioni sbagliate portano sempre a risultati negativi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump dice che il cessate il fuoco in Iran è molto debole

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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