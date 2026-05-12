Truffa agli pneumatici a Troina | il Questore espelle il finto imprenditore

A Troina, un uomo che si spacciava per imprenditore è stato espulso da un’unità di polizia dopo essere stato coinvolto in una truffa riguardante pneumatici. Le indagini hanno portato alla luce come il soggetto abbia ingannato un commerciante, facendo credere di avere un ruolo legittimo nel settore. Durante le operazioni, è stato individuato anche un complici che aiutava il truffatore a caricare la merce, consentendo la rapina di pneumatici senza autorizzazione.

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? Domande chiave Come ha fatto il finto imprenditore a ingannare il commerciante?. Chi era il complice che aiutava il truffatore a caricare la merce?. Quanto ammontava il valore totale degli pneumatici rubati con gli assegni?. Perché il Questore ha deciso di vietare l'accesso al comune?.? In Breve Truffe con assegni scoperti per diverse migliaia di euro a Troina.. Falso imprenditore agiva con un complice usando un veicolo a noleggio.. Divieto di accesso al comune di Troina per i prossimi 3 anni.. Divisione Anticrimine di Enna ricostruisce l'iter fraudolento del sospettato.. Il Questore di Enna ha disposto il foglio di via obbligatorio per un uomo residente nella provincia di Catania, colpevole di aver truffato un commerciante di Troina vendendo pneumatici con assegni scoperti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa agli pneumatici a Troina: il Questore espelle il finto imprenditore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: “A 9 anni una bambina è adulta”. Il questore di Brescia espelle e rimpatria un pakistano Finto carabiniere e truffa agli anziani: fuga e arresto a CarisioUn uomo proveniente dalla provincia di Salerno è finito in manette il 28 marzo scorso a Carisio, dopo un tentativo di truffa aggravata e...