Tre scomode verità per l’Iran

L’Iran si trova al centro di diverse questioni che attirano l’attenzione internazionale. Tra queste, la questione del diritto di Israele a esistere, le azioni di repressione contro i dissidenti all’interno del paese e le tensioni legate alla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Le posizioni degli Stati occidentali e delle istituzioni europee spesso si scontrano con le scelte di Teheran, creando un quadro di contraddizioni e ambiguità.

Ci sono alcune scomode verità che raramente sono evocate nelle discussioni pubbliche nei salotti televisivi. La prima. La pace in Medio Oriente, cioè, non potrà essere raggiunta finché una parte continuerà a negare all’altra il diritto stesso di esistere. Finché insomma l’Iran e le sue articolazioni armate all’estero — Hamas, Hezbollah, Houthi — continueranno a proclamare, ufficialmente e pubblicamente, la distruzione dello Stato di Israele, ogni trattativa sarà destinata a produrre non la pace, ma solo una pausa, non una soluzione del conflitto, ma un semplice rinvio delle ostilità. La seconda. La voce sofferente del popolo iraniano sembra essere svanita nel nulla! Un grido di dolore che è stato progressivamente soffocato, ignorato, archiviato.🔗 Leggi su Laverita.info

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The High Price Americans Have to Pay

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