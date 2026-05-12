Tre giorni di incontri musica e laboratori | gli Emergency Days arrivano nel novarese

Nel fine settimana del 15, 16 e 17 maggio, nel territorio provinciale si svolgeranno tre giorni di eventi organizzati dal gruppo Emergency di Novara. La manifestazione prevede incontri, musica e laboratori distribuiti in diverse località della provincia. L’iniziativa coinvolge diverse realtà del territorio e si svolge su più giorni, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e l’interazione tra i partecipanti.

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Il gruppo Emergency di Novara ha organizzato per il fine settimana del 15, 16 e 17 maggio una rassegna di eventi diffusi sul territorio provinciale. L'iniziativa, che coinvolge i comuni di Bellinzago Novarese, Cavaglietto e Arona, prevede un programma di dibattiti, concerti e attività.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tornano anche nel 2026 i "Gorgonzola Days": 3 giorni per (de)gustare il formaggio novareseAnche nel 2026 a Novara e provincia torna l'appuntamento con i "Gorgonzola Blu Days", tre giorni per (de)gustare il formaggio principe della...