Tornano anche nel 2026 i Gorgonzola Days | 3 giorni per degustare il formaggio novarese

Anche nel 2026 a Novara e provincia torna l'appuntamento con i "Gorgonzola Blu Days", tre giorni per (de)gustare il formaggio principe della tradizione enogastronomica locale nei ristoranti novaresi. Le date della terza edizione dell'evento gastronomico sono state già fissate: dal 16 al 18 aprile nei ristoranti e agriturismi novaresi il gorgonzola potrà essere assaporato, a pranzo e a cena, grazie a menù speciali al un prezzo unico di 30 euro. La formula sarà la stessa dell'edizione 2025, che è quella già rodata dei "Paniscia Days": ogni locale propone uno o più piatti che abbiano come protagonista il gorgonzola, declinato secondo la proposta individuale, dall'antipasto al dolce. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

