Tre cose rassicuranti sull' hantavirus e il segnale rosso da non ignorare

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si è parlato di hantavirus e dei segnali di allarme da non sottovalutare. Durante la pandemia di Covid-19, si è visto che fornire aggiornamenti quotidiani senza un contesto preciso può creare confusione. Ora, si cerca di chiarire alcuni aspetti positivi sull'hantavirus e di mettere in evidenza i segnali di rischio che meritano attenzione immediata. È un tentativo di informare senza allarmismo, mantenendo i fatti al centro della comunicazione.

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Abbiamo imparato a nostre spese, durante la pandemia da Covid19, che dare in pasto al pubblico un "bollettino giornaliero" non è una strategia comunicativa vincente. Nel 2020 la conta dei contagi e dei decessi proiettata sugli schermi ha finito per anestetizzare l’opinione pubblica o per.🔗 Leggi su Today.it

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