Trasporto pubblico locale ecco come cambierà
Il Comune di Latina ha presentato un piano di riorganizzazione del trasporto pubblico locale durante una riunione in commissione Trasporti. Il progetto prevede un aumento delle corse, una maggiore frequenza delle linee, modifiche nella rete e un’adozione di maggiore flessibilità nel servizio. Sono stati illustrati dettagli riguardanti le nuove modalità di gestione e le possibili variazioni nelle rotte, con la partecipazione dell’assessore, di una dirigente comunale e di un progettista.
Maggiore frequenza, linee modificate, più corse e più flessibilità. È il progetto di riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Latina, presentato in commissione Trasporti dall’assessore al ramo, Gianluca Di Cocco, dalla dirigente Daniela Prandi, e dal progettista.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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