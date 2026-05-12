Transizione digitale e sicurezza cibernetica i nuovi scenari per l’ecosistema produttivo italiano

A Milano, il 12 e 13 maggio 2026, si svolgerà un evento dedicato all’innovazione in Italia, con particolare attenzione alla transizione digitale e alla sicurezza cibernetica. La manifestazione riunirà esperti, aziende e istituzioni per discutere delle nuove sfide e delle opportunità legate allo sviluppo tecnologico e alla protezione delle reti e dei sistemi informatici nel settore produttivo nazionale.

(Adnkronos) – Il panorama dell'innovazione in Italia si riunisce a Milano il 12 e 13 maggio 2026 per analizzare le traiettorie di sviluppo della transizione ecologica e digitale. L'evento, organizzato da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e giunto alla sua quinta edizione, si articola tra lo Studio Giovannelli e Associati e il Circolo Filologico Milanese,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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