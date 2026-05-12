Una tragedia si è consumata in via del Villino, dove i familiari della vittima hanno rivelato che tra lei e il suo partner c’erano stati litigi. Un audio registrato con le amiche della donna è stato consegnato alle autorità, mentre alcuni parenti hanno riferito di aver consigliato alla vittima di interrompere la relazione, definendola tossica. La vicenda si sta approfondendo con l’obiettivo di chiarire le dinamiche che hanno portato al tragico epilogo.

di Laura Valdesi SIENA "Ho consigliato a Giulia (così tutti chiamavano Yuleisy, ndr) di lasciare Porras, quella era una relazione tossica. Aveva sua figlia, la cosa più importante. Mi dava ragione però.", ha testimoniato il compagno della madre della vittima del giallo di via del Villino. Le cose, insomma, alla fine non cambiavano, nonostante fosse esasperata dal comportamento dell’uomo con cui viveva da tempo. Proprio quel rapporto che, secondo la procura, era ormai ’malato’ sarebbe costato la vita alla 32enne di origini colombiane morta il 10 agosto 2024 nell’appartamento fuori porta Pispini a Siena. Un colpo di fucile in piena fronte, esploso dal compagno con cui c’erano da tempo tensioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia di via del Villino. La voce dei familiari: "Con Porras litigavano. Audio alle sue amiche"

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