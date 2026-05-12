Traffico Roma del 12-05-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:30 del 12 maggio 2026, si registra un incidente nel traffico di Roma lungo la carreggiata interna del Grande. La circolazione presenta rallentamenti e congestioni nella zona, con alcuni veicoli fermi o in movimento ridotto. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normalità. Non sono state comunicate, almeno al momento, informazioni su eventuali feriti o cause dell’incidente.

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Luceverde Roma Bentrovati un incidente in con il traffico lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra uscita Ardeatina e la Roma Fiumicino più avanti per traffico Ci sono cose da uscita Pisana e Monte del Marmo rallentamenti per traffico anche in esterna tra Ardeatina e Appia rallentamenti e code puoi avere incidente anche in tangenziale Tra viale Castrense l'uscita del tratto Urbano della A24 roma-teramo traffico in direzione San Giovanni tra Tor di Quinto via dei Campi Sportivi chiusa via Stresa in prossimità di via Mario Fani a seguire l'intervento dei Vigili del Fuoco rallentamenti per incidente sul viadotto della.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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