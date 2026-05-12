Tradita la furia di Meloni contro il ministro-amico Dimissioni?

Il ministro della Cultura è al centro di una crisi che ha suscitato reazioni forti e tensioni all’interno della maggioranza. La premier ha espresso un forte disappunto nei confronti del collega, accusandolo di aver tradito la fiducia. La situazione ha portato a speculazioni sulle possibili dimissioni del ministro coinvolto, in un clima di discussioni e scontri pubblici. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e dei commentatori politici.

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La vicenda che coinvolge il ministro della Cultura Alessandro Giuli non viene più letta, dentro la maggioranza, come una normale frizione di gestione interna. Nelle ultime ore il caso ha assunto i contorni di un confronto politico diretto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un clima appesantito da sospetti, ricostruzioni contrapposte e rapporti che, secondo fonti di governo, si sarebbero progressivamente deteriorati. L’allontanamento di Merlino e le ricadute sugli equilibri interni. Al centro delle tensioni c’è l’allontanamento di Emanuele Merlino, ritenuto vicino a Giovanbattista Fazzolari e quindi considerato un riferimento dell’area più stretta a Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Tradita”, la furia di Meloni contro il ministro-amico. Dimissioni? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meloni assume l'interim di ministro del turismo dopo dimissioni di Santanchè, in pole per il pieno mandato Caramanna di FdIL’interim affidato a Meloni, anticipato da Il Giornale d'Italia, permette al governo di mantenere continuità operativa nel settore turistico, mentre... Venezi, la furia contro Meloni: attacco durissimo alla premierLa vicenda che vede protagonista Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice di Venezia segna un punto di rottura profondo non solo per la carriera della... Si parla di: Mi ha tradita, la furia di Giorgia contro il ministro-amico. Dimissioni?; Un posto al sole le anticipazioni del 12 maggio 2026 | Micaela si sente tradita. Un MMC crudele con un'altra donna all'inizio, ma quando si rende conto di amare la FMC si umilia per riconquistarla (nessun tradimento del corpo) reddit Tradita, trama, cast e trailer del film con Manuela Arcuri finanziato con 800mila euroArriva sul grande schermo Tradita, un thriller drammatico diretto da Gabriele Altobelli e prodotto da Mattia’s Film, nato come co-produzione tra Italia e Spagna e tratto dall’omonimo romanzo Tradita ... tg24.sky.it