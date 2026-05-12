Tottenham – Leeds United 1-1 | Tel passa da eroe a cattivo

Nella partita tra Tottenham e Leeds United terminata 1-1, Mathys Tel ha segnato un gol importante per il Tottenham, ma nel finale è stato coinvolto in un episodio che ha cambiato l’andamento della partita. La squadra di casa ha sprecato l’opportunità di avvicinarsi alle posizioni di classifica più alte, mentre il Leeds United ha conquistato un punto prezioso in trasferta. La partita si è svolta nel tardo orario serale, lasciando spazio a tensioni e momenti decisivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

2026-05-11 23:06:00 Giorni caldissimi in redazione! Mathys Tel è passato da eroe a cattivo mentre il Tottenham ha perso l’occasione di fare un enorme passo avanti verso la sopravvivenza della Premier League mentre è stato costretto a pareggiare 1-1 contro il Leeds United. Dopo la controversa sconfitta per 1-0 del West Ham contro la capolista Arsenal domenica, gli Spurs hanno avuto l’opportunità di andare a quattro punti di vantaggio sugli Hammers vincendo su una squadra del Leeds già sicura del proprio status nella massima serie. E sembrava che il Tottenham potesse mettere una luce potenzialmente decisiva tra sé e i rivali londinesi quando Tel ha aperto le marcature con un finale superbo al 5? del secondo tempo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tottenham – Leeds United 1-1: Tel passa da eroe a cattivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Newcastle United (4-3) Leeds United | 21. Hafta MAÇ ÖZET | Premier League - 2025/26 Notizie correlate Suggerimenti per la creazione di scommesse Tottenham vs Leeds United: speciale, analisi e pronostici della Premier League 5/1Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Con tutti gli occhi puntati sulla capitale inglese lunedì sera, il Tottenham accoglierà il Leeds nel nord... Okafor, doppietta da sogno: Manchester United-Leeds 1-2, highlightsGli highlights di Manchester United-Leeds 1-2: doppietta dell'ex Milan e Napoli Noah Okafor, poi il gol di Casemiro. Argomenti più discussi: Tottenham-Leeds United 1-1: Tel da eroe a colpevole, gli Spurs restano in piena lotta salvezza; Pronostici Tottenham - Leeds: quote, analisi partita e probabili formazioni | Goal.com Italia; Tottenham x Leeds United - Highlights, Summary and Match Report; Premier League, Tottenham-Leeds 1-1: De Zerbi a +2 sul terz'ultimo posto. Match Thread: Tottenham Hotspur vs Leeds United | Premier League | 11 May 19:00 UTC reddit Il Manchester United batte il Chelsea e blinda il ritorno in Champions League. Psicodramma Tottenham: il gol di Rutter al 95' regala il 2-2 al Brighton e lascia gli Spurs in piena zona retrocessione e con una gara in più rispetto a West Ham e Nottingham Forest x.com Pari beffardo per De Zerbi: il Tottenham fa 1-1 con il Leeds e sale a +2 dal West HamNon riesce al Tottenham la terza consecutiva, fermato in casa dal Leeds United. Nel posticipo del lunedì che ha chiuso la 36^ giornata di Premier League gli Spurs hanno pareggiato per 1-1 con le reti ... msn.com