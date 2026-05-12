Torna Biglietti agli amici apre con Emmanuel Carrère e Marco Cappato Ospiti Brondi Porcaroli e Cattelan
Da martedì 23 a giovedì 25 giugno, presso la Piazza sull'Acqua di Rimini, si svolge la terza edizione del festival “Biglietti agli amici”. La manifestazione prevede tre serate di incontri, musica e intrattenimento a ingresso libero, con ospiti come Emmanuel Carrère e Marco Cappato. Tra gli appuntamenti, sono previsti interventi di artisti e personalità di rilievo, tra cui Brondi, Porcaroli e Cattelan. La rassegna si rivolge a un pubblico interessato a ascoltare storie e condividere momenti di aggregazione.
Da martedì 23 a giovedì 25 giugno, alla Piazza sull'Acqua di Rimini, il festival “Biglietti agli amici” torna con tre serate di incontri, intrattenimento e musica a ingresso gratuito: un piccolo rito estivo che mette al centro le persone, le loro storie e la capacità di fermarsi davvero ad.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Amici 25: Cattelan entra nel cast, debutto con tre super ospiti
Leggi anche: “In Russia con Emmanuel Carrère”, l'esperta di esteri napoletana Iaccarino racconta il rapporto dello scrittore con la federazione