Torna Biglietti agli amici apre con Emmanuel Carrère e Marco Cappato Ospiti Brondi Porcaroli e Cattelan

Da martedì 23 a giovedì 25 giugno, presso la Piazza sull'Acqua di Rimini, si svolge la terza edizione del festival “Biglietti agli amici”. La manifestazione prevede tre serate di incontri, musica e intrattenimento a ingresso libero, con ospiti come Emmanuel Carrère e Marco Cappato. Tra gli appuntamenti, sono previsti interventi di artisti e personalità di rilievo, tra cui Brondi, Porcaroli e Cattelan. La rassegna si rivolge a un pubblico interessato a ascoltare storie e condividere momenti di aggregazione.

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