Torna a tremare la terra in Campania | scossa avvertita soprattutto ai piani alti
Nella giornata di oggi, alle 16:06, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel territorio campano. L’epicentro si trova a circa tre chilometri di profondità e i territori più vicini sono stati Napoli e la zona flegrea. La scossa è stata percepita soprattutto nei piani alti degli edifici della zona. Nessuna notizia di danni o feriti finora.
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata alle 16,06 è stata avvertita a Napoli e nella zona flegrea, dove si trova l’epicentro ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma, riconducibile al movimento tellurico da tempo in atto nei Campi Flegrei, è stato avvertito soprattutto ai piani alti ma non si registrano danni a persone o cose. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it
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