Torna a tremare la terra in Campania | scossa avvertita soprattutto ai piani alti

Nella giornata di oggi, alle 16:06, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel territorio campano. L’epicentro si trova a circa tre chilometri di profondità e i territori più vicini sono stati Napoli e la zona flegrea. La scossa è stata percepita soprattutto nei piani alti degli edifici della zona. Nessuna notizia di danni o feriti finora.

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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata alle 16,06 è stata avvertita a Napoli e nella zona flegrea, dove si trova l’epicentro ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma, riconducibile al movimento tellurico da tempo in atto nei Campi Flegrei, è stato avvertito soprattutto ai piani alti ma non si registrano danni a persone o cose. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torna a tremare la terra in Campania: scossa avvertita soprattutto ai piani alti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torna a tremare la terra: lieve scossa di terremoto nell'Appennino forliveseSecondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto si è sviluppato ad una profondità di circa 6 chilometri Una... Leggi anche: La terra torna a tremare nel Ferrarese, scossa di terremoto all'alba: la mappa e l'intensità Argomenti più discussi: Scossa di terremoto sul Gargano: l'epicentro a Rignano Garganico; Terremoto di magnitudo 5.8 in Cile, paura tra la popolazione; Esplode la festa al Giraud: il Savoia torna in serie C; Vlahovic da Champions, la Juve vince a Lecce. FEMME - Verlaine Palpita, piena di vita, tesa verso il piacere di lei. Sembra quasi rubare il respiro a tutto ciò che la circonda. La guarda, la respira, poi torna a baciarla ancora, quella perla in pieno delirio, punto rosso che ride nel cuore del sesso. E il piccolo x.com Consigli per sviluppare la storia di Witherwilds / fare il GM in generale - reddit.com reddit Italia, torna a tremare la terra: cosa sappiamo sulla scossa superficialeUna scossa di terremoto in Calabria è stata registrata nella serata del 3 maggio ... msn.com