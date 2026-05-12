“L’ha detto, non l’ha detto, ha mentito, stava scherzando.” Negli ultimi giorni, dopo il Comicon Napoli 2026, attorno alle parole di Kazuhiko Torishima si è acceso un vortice di interpretazioni, smentite e ricostruzioni frettolose. Eppure, basterebbe fermarsi ai canali ufficiali e alle dichiarazioni riportate dalla stampa per distinguere i fatti dal rumore di fondo alimentato da commenti superficiali, detrattori della fiera e facili polemiche sul manga contemporaneo. Di solito preferisco condensare il contenuto degli incontri senza riportare integralmente domande e risposte emerse durante round table e conferenze. Questa volta, però, per amore dell’informazione e per restituire il senso autentico di quanto è stato detto, farò un’eccezione: un lavoro lungo, quasi sei ore di ricostruzione, ma necessario.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Torishima, “Dragon Ball è nato da un mangaka che non voleva disegnare manga e da un redattore cui non piacevano”

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