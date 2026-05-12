Torino maxitruffa sul Superbonus sventata dalla GdF

Le Fiamme gialle di Torino hanno scoperto una società edile che avrebbe emesso fatture per circa 7 milioni di euro relative a lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio. Le operazioni risultano mai essere state realizzate. La verifica ha portato alla contestazione di un maxi-furto attraverso il Superbonus, con l’individuazione di operazioni inesistenti. La Guardia di finanza ha sequestrato documenti e avviato le indagini.

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Al centro delle vicende che hanno portato all’adozione del provvedimento cautelare è una società edile del capoluogo piemontese, la quale - in ipotesi di accusa - avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a fronte di lavori di efficientamento energetico («Ecobonus») e di riduzione del rischio sismico («Sismabonus») su un condominio torinese e risultati in realtà mai effettuati. Ciò grazie all’utilizzo di false attestazioni e asseverazioni sottoscritte da professionisti riconducibili alla medesima società, che ha così potuto disporre di crediti per interventi energetici e sismici non eseguiti. Le responsabilità per gli illeciti...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Torino, maxitruffa sul Superbonus sventata dalla GdF ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La GdF scopre una maxitruffa cinese da 5 miliardi di euroUna complessa operazione delle Fiamme gialle di Senigallia ha portato alla luce una rete di 433 imprese fittizie gestite da cinesi, dedite alla frode... Scoperta a Torino frode milionaria sul Superbonus 110, quattro professionisti nei guai: come agivanoÈ di 7 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino contro una società edile e 4... Argomenti più discussi: Maxitruffa sul Superbonus in un condominio, sequestrati 7 milioni per fatture di lavori mai eseguiti; Maxitruffa sul Superbonus in un condominio: lavori mai fatti, ma 7 milioni incassati; Superbonus 110%, nuova truffa a Torino: crediti fiscali fittizi per 7 milioni di euro; Superbonus truffa da sette milioni | cinque indagati tra Torino Milano e Napoli. Superbonus, nuova maxi truffa da 7 milioni di euro: i lavori non erano mai partitiCrediti d'imposta fittizi per quasi 7 milioni di euro ottenuti per lavori mai eseguiti e legati al Superbonus 110% ... fanpage.it