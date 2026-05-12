Torino maxitruffa sul Superbonus sventata dalla GdF
Le Fiamme gialle di Torino hanno scoperto una società edile che avrebbe emesso fatture per circa 7 milioni di euro relative a lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio. Le operazioni risultano mai essere state realizzate. La verifica ha portato alla contestazione di un maxi-furto attraverso il Superbonus, con l’individuazione di operazioni inesistenti. La Guardia di finanza ha sequestrato documenti e avviato le indagini.
Al centro delle vicende che hanno portato all’adozione del provvedimento cautelare è una società edile del capoluogo piemontese, la quale - in ipotesi di accusa - avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a fronte di lavori di efficientamento energetico («Ecobonus») e di riduzione del rischio sismico («Sismabonus») su un condominio torinese e risultati in realtà mai effettuati. Ciò grazie all’utilizzo di false attestazioni e asseverazioni sottoscritte da professionisti riconducibili alla medesima società, che ha così potuto disporre di crediti per interventi energetici e sismici non eseguiti. Le responsabilità per gli illeciti...🔗 Leggi su Laverita.info
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