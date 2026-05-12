Il film di Tony Scott, noto come Top Gun, ha suscitato molte curiosità nel corso degli anni. Tra queste, c'è il fatto che Matthew Modine rifiutò di interpretare il ruolo di Maverick, anche se aveva già recitato in un ruolo altrettanto famoso. Tom Cruise, protagonista principale, non sapeva andare in motocicletta prima di iniziare le riprese e ha frequentato una scuola speciale per imparare a guidarla.

Durante l’uscita del film, la Marina degli Stati Uniti installò veri e propri uffici mobili di reclutamento nei pressi dei principali cinema delle grandi città, con l’obiettivo di intercettare l’interesse del pubblico più giovane. L’effetto fu notevole: l’arruolamento aumentò di circa il 500%, raggiungendo il più alto numero di nuove reclute registrato dopo l’attacco di Attacco di Pearl Harbor. Top Gun ha lanciato nello star system nomi del calibro di Meg Ryan, Tim Robbins e soprattutto il magnetico Val Kilmer. Il compianto attore scomparso nell'aprile del 2025 all'età di 65 anni. In occasione del suo anniversario speciale, il classico con Tom Cruise torna sul grande schermo mercoledì 13 e giovedì 14.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Top Gun, 12 curiosità sul film di Tony Scott

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