Lazio Quando tornano i tifosi allo stadio? e Lotito sbotta al giornalista

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha reagito in modo deciso a una domanda di un giornalista che chiedeva quando i tifosi potranno tornare allo stadio. La domanda è stata posta fuori dagli uffici della Camera dei Deputati e ha suscitato una replica forte da parte di Lotito, che si è rivolto con tono secco al cronista.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito sbotta contro un giornalista. "Periodo nero per la Lazio? Quando tornerà a riempirsi lo stadio?", chiede il cronista all'esterno degli uffici della Camera dei Deputati. "Non ti preoccupà, quando finirà la gente come te che va girando", è stata dunque la secca risposta di Lotito.

