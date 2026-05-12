Nel video dal set della prossima stagione della serie HBO, si è visto un combattimento tra due personaggi principali. La scena è stata girata in un ambiente urbano abbandonato, con dettagli visibili di armi e costumi di scena. I fan avevano già espresso grande attesa per questa sequenza, che sembra essere uno dei momenti più intensi e significativi della nuova stagione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

Una delle scene che i fan stanno aspettando maggiormente dalla prossima stagione della serie HBO è attualmente in fase di riprese Sono attualmente in corso le riprese della terza stagione di The Last of Us e nelle ultime ore sono state diffuse nuove immagini che anticipano un combattimento tra i più attesi dai fan del videogame. Nelle immagini vediamo infatti la preparazione di uno scontro con protagoniste Kaitlyn Dever (Abby Anderson) e Kyriana Kratter (Lev). Potete guardare il video dal set direttamente su questa pagina. Dato che la serie sposterà l'attenzione interamente sulla storia di Abby, vedremo spesso questi due personaggi combattere fianco a fianco.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Last of Us 3, nel video dal set un combattimento attesissimo dai fan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il paradiso delle signore, curiosità dal set: segreti e aneddoti che sorprendono i fan!Scopri i segreti dietro le quinte de Il paradiso delle signore: tra Umberto Guarnieri, le Veneri e scene romantiche, emergono aneddoti divertenti e...

Pokémon Vento e Onda: i fan potrebbero aver scoperto delle novità legate al sistema di combattimentoCon l’annuncio di Pokémon Vento e Onda, l’attenzione della community si è concentrata subito su un elemento chiave della serie: la nuova meccanica di...

Argomenti più discussi: Porta Joel ed Ellie a casa tua: le figure di The Last of Us da collezione su Amazon; Scordatevi The Last of Us: questa serie post-apocalittica ha sovvertito i cliché del genere; The Last of Us 3 sta ignorando un personaggio chiave del secondo videogioco: perché è un problema; Troy Baker al Comicon 2026: Fare ancora Joel? Non ne ho idea, ma farei Daredevil.

Terminal War: novità e gameplay in arrivo per l'erede del multiplayer di The Last of Us x.com

The Last of Us 3, nel video dal set un combattimento attesissimo dai fanUna delle scene che i fan stanno aspettando maggiormente dalla prossima stagione della serie HBO è attualmente in fase di riprese ... movieplayer.it