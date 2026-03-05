Pokémon Vento e Onda | i fan potrebbero aver scoperto delle novità legate al sistema di combattimento

Con l’annuncio di Pokémon Vento e Onda, i fan hanno iniziato a discutere di possibili novità nel sistema di combattimento. Alcuni utenti hanno notato cambiamenti nelle meccaniche e nelle animazioni, mentre altri hanno condiviso ipotesi su nuove mosse o funzionalità. La community si è subito concentrata su questi aspetti, cercando di interpretare i dettagli emersi dai primi aggiornamenti.

Con l’annuncio di Pokémon Vento e Onda, l’attenzione della community si è concentrata subito su un elemento chiave della serie: la nuova meccanica di combattimento. Ogni generazione introduce infatti un “ gimmick ” distintivo capace di ridefinire le strategie in battaglia, ma il recente trailer non ha mostrato scontri veri e propri. Nonostante l’assenza di dettagli ufficiali, alcuni indizi emersi tra logo, leak e documenti preliminari stanno alimentando le teorie dei fan. Il nome in codice “ Majin ” è al centro delle discussioni. Here’s the new battle gimmick from Gen 10: it’s codenamed Majin. The Pokémon gets distorted, and some kind of clouds appear. 🔗 Leggi su Game-experience.it

