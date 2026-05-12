Terni Volley Academy UFFICIALE i rossoverdi ripartono dalla Serie A con un ‘head’ coach campione d’Italia

La Terni Volley Academy riparte dalla Serie A3 Credem dopo aver ottenuto il ripescaggio. La società rossoverde ha annunciato l’inizio della preparazione per la prossima stagione e comunica che il nuovo allenatore è un ex campione d’Italia. La retrocessione precedente è stata superata rapidamente, permettendo alla squadra di tornare a competere nel massimo livello regionale. La società si sta preparando per affrontare il campionato con nuovi obiettivi e un roster rinnovato.

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Una retrocessione archiviata prestissimo per la Terni Volley Academy. La società rossoverde annuncia il ripescaggio in Serie A3 Credem e l’avvio della programmazione in vista della prossima stagione. Il direttore generale Francesco Biribanti, in collaborazione con lo staff tecnico, ha iniziato a.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Terni Volley Academy, ultima chiamata per i rossoverdi: “Crediamo ancora nella salvezza”Un piccolo passo in avanti per la Conad Pala Terni Volley Academy, quantomeno nel punteggio. Temi più discussi: Pallavolo A3M – La Terni Volley Academy annuncia la permanenza nella serie e i nuovi acquisti; Terni Volley Academy UFFICIALE, i rossoverdi ripartono dalla Serie A con un ‘head’ coach campione d’Italia; A Terni c’è fiducia per il ripescaggio in serie A3 maschile; Lilt Piacenza e Volley Academy Piacenza: un'alleanza per la salute e il benessere. Pallavolo A3M - La Terni Volley Academy annuncia la permanenza nella serie e i nuovi acquisti x.com Pallavolo A3M – La Terni Volley Academy annuncia la permanenza nella serie e i nuovi acquistiTante le novità annunciate dalla Terni Volley Academy con un post su i suoi profili social. La notizia più importante da cui parte tutto è il ripescaggio ufficiale in Serie A3. Scampato il pericolo de ... ivolleymagazine.it Terni Volley Academy riparte da open day, ripescaggio in A3 e D'Amico coachDopo aver archiviato la stagione appena passata, la Terni Volley Academy ha già iniziato a programmare il prossimo campionato di serie A3 Credem Banca.Ottenuta l’ufficialità del ripescaggio da parte d ... sporterni.it