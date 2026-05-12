Terni un arresto e tre stranieri identificati in un immobile Ater | il bilancio dell’operazione ‘Alto Impatto’

Da ternitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, durante l’operazione denominata ‘Alto Impatto’, sono stati effettuati un arresto e sono stati identificati tre stranieri all’interno di un immobile gestito dall’Ater. L’operazione, avviata da diverse settimane, coinvolge abitualmente il territorio della città e mira a controlli mirati nelle zone interessate. Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno concluso un intervento che ha portato a questa azione di contrasto.

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 Una costante operazione ad ‘Alto Impatto’ interessa ormai da diversi mesi anche il territorio di Terni. E’ finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, del degrado urbano e dei reati predatori ed è disposta dal Questore Michele Abenante, coinvolgendo un servizio interforze. In.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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