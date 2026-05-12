Terni un arresto e tre stranieri identificati in un immobile Ater | il bilancio dell’operazione ‘Alto Impatto’

A Terni, durante l’operazione denominata ‘Alto Impatto’, sono stati effettuati un arresto e sono stati identificati tre stranieri all’interno di un immobile gestito dall’Ater. L’operazione, avviata da diverse settimane, coinvolge abitualmente il territorio della città e mira a controlli mirati nelle zone interessate. Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno concluso un intervento che ha portato a questa azione di contrasto.

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Una costante operazione ad ‘Alto Impatto’ interessa ormai da diversi mesi anche il territorio di Terni. E’ finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, del degrado urbano e dei reati predatori ed è disposta dal Questore Michele Abenante, coinvolgendo un servizio interforze. In.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Terni, operazione ‘Alto Impatto’: espulsioni e violazioni al Codice della strada. Il bilancioUn servizio straordinario congiunto ed ormai consolidato sul territorio denominato ‘Alto Impatto’. Temi più discussi: Terni, un arresto e tre stranieri identificati in un immobile Ater: il bilancio dell’operazione ‘Alto Impatto’; Terni, nei controlli Alto impatto un arresto per spaccio, rapina e estorsione; Alto impatto: un arresto e 138 persone identificate; Terni, città al setaccio con 'Alto Impatto': 138 persone identificate e 87 veicoli controllati. Ancora #controlli ‘ad alto impatto’ a #Terni: 138 persone identificate e un #arresto umbriaon.it/ancora-control… #Umbria #sicurezza #poliziadiStato x.com Ancora controlli ad alto impatto: arrestato un 62enne e identificate 138 personeProseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore Michele Abenante finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, del degrado urbano e dei reati predatori. N ... corrieredellumbria.it Terni, controlli Alto Impatto. Arrestata una donna destinataria di ordine di carcerazioneNewTuscia – TERNI – Nell’ambito delle direttive impartite dal Prefetto di Terni Antonietta Orlando in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, proseguono i servizi straordin ... newtuscia.it