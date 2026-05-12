Terni tavola rotonda con le associazioni di categoria | Idee e progetti per lo sviluppo del territorio
Giovedì 14 maggio alle 17 si terrà a palazzo Primavera una tavola rotonda organizzata dall’associazione ‘Zimè’, parte del ciclo ‘I Dialoghi di Zimè’. L’incontro coinvolgerà le associazioni di categoria del territorio e si concentrerà sulla possibilità di superare la frammentazione e di favorire uno sviluppo economico condiviso per l’intera regione. L’obiettivo dichiarato è di raccogliere idee e progetti per la crescita del territorio umbro.
Superare la frammentazione e costruire una visione condivisa per lo sviluppo economico dell’Umbria. La location di palazzo Primavera ospiterà – giovedì 14 maggio alle ore 17 – una nuova iniziativa organizzata dall’associazione ‘Zimè’, rientrante nel programma de ‘I Dialoghi di Zimè’. Istituzioni.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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