Terni tavola rotonda con le associazioni di categoria | Idee e progetti per lo sviluppo del territorio

Giovedì 14 maggio alle 17 si terrà a palazzo Primavera una tavola rotonda organizzata dall’associazione ‘Zimè’, parte del ciclo ‘I Dialoghi di Zimè’. L’incontro coinvolgerà le associazioni di categoria del territorio e si concentrerà sulla possibilità di superare la frammentazione e di favorire uno sviluppo economico condiviso per l’intera regione. L’obiettivo dichiarato è di raccogliere idee e progetti per la crescita del territorio umbro.

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Superare la frammentazione e costruire una visione condivisa per lo sviluppo economico dell’Umbria. La location di palazzo Primavera ospiterà – giovedì 14 maggio alle ore 17 – una nuova iniziativa organizzata dall’associazione ‘Zimè’, rientrante nel programma de ‘I Dialoghi di Zimè’. Istituzioni.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Dopo il Pnrr, le strategie per lo sviluppo della Campania: tavola rotonda all’Università ParthenopeSi svolge venerdì 27 febbraio all’Università Parthenope, presso il Palazzo Pacanowski, un incontro di alto profilo dedicato al futuro delle politiche... Argomenti più discussi: Terni, tavola rotonda con le associazioni di categoria: Idee e progetti per lo sviluppo del territorio; Confapi presenta ImpresaFest: La terza edizione si sposta a Terni; Impresafest 2026: il concerto spettacolo di Mogol e Gianmarco Carroccia, la tavola rotonda sulle sfide delle aziende; I geometri under 40 si ritrovano a Terni per tracciare il futuro della professione.