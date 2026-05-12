Terni Sergio Anibaldi | In arrivo 119 pali dell’illuminazione pubblica Un ulteriore passo nella messa in sicurezza e modernizzazione
A Terni, l’ufficio Energia del Comune ha annunciato l’avvio di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di illuminazione pubblica. Verranno sostituiti 119 pali deteriorati distribuiti in diversi quartieri della città. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’illuminazione urbana, sostituendo i pali ormai danneggiati con nuovi elementi. L’operazione rappresenta un passo avanti nella modernizzazione del sistema di illuminazione cittadino.
“L’ufficio Energia del Comune ha avviato un importante intervento di manutenzione straordinaria della rete di pubblica illuminazione, finalizzato alla sostituzione di 119 pali ammalorati collocati in varie zone della città. L’attività rientra nel programma di monitoraggio e riqualificazione degli.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Terni, sostituzione dei pali della pubblica illuminazione dall’11 maggio al 16 giugno: tutte le strade interessate e le modifiche alla viabilitàA Terni prende il via la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione ammalorati.
Temi più discussi: Terni, Sergio Anibaldi: In arrivo 119 pali dell’illuminazione pubblica. Un ulteriore passo nella messa in sicurezza e modernizzazione; Terni. Dopo la protesta il Comune è pronto a restringere la Ztl; Salvataggio Fere, le ultime mosse. Calciatori pronti a limare le spettanze; Un nuovo palazzo di 9 piani al posto di un'area degradata a Borgo Rivo.
Terni in Rete. . L'assessore Sergio Anibaldi annuncia un Piano Scuole del Comune di Terni. Servirà a superare le emergenze e ad avviare una manutenzione programmata #Terni #scuole #pianoscuole #manutenzioni #sergioanibaldi facebook
A Terni arrivano i bus che non inquinano. L'assessore Anibaldi: Siamo il primo Comune in Umbria con due mezzi a idrogenoDa lunedì Terni vedrà girare per la prima volta lungo le sue vie gli autobus a idrogeno. Si tratta di due bus a impatto zero, dunque assolutamente non inquinanti: un bus a idrogeno infatti genera la ... corrieredellumbria.it
Dal progetto stadio-clinica alla Giunta Bandecchi: Anibaldi assessoreNon soltanto Paolo Tagliavento. Arriva in Giunta a Terni un altro esponente legato alle tante questioni economiche del sindaco Stefano Bandecchi. Si tratta di Sergio Anibaldi, il project manager del ... calciofere.it