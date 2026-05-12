Terni feroce aggressione a Stroncone | fermato Mohamed El Messaoudi

Una persona è stata fermata nelle ultime ore a seguito di un'aggressione avvenuta a Stroncone, nel territorio di Terni. La fuga dell’individuo aveva portato a una vasta ricerca su tutto il territorio nazionale, conclusa con il suo arresto. Le operazioni di polizia sono state coordinate per rintracciare e fermare il sospettato coinvolto nell’episodio. La vicenda si è svolta nel centro della cittadina, coinvolgendo le forze dell’ordine nelle attività di ricerca.

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Una fuga terminata nelle scorse ore, dopo ricerche a tappeto che erano state estese su tutto il territorio nazionale. E’ stato fermato Mohamed El Messaoudi, rintracciato nelle scorse nel Comune di Stroncone. I carabinieri lo hanno tradotto nella caserma di via Radice nel corso della mattinata di.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aggressione sul bus a Stroncone: donna in rianimazione dopo il martello? Domande chiave Come ha fatto l'aggressore a eludere il braccialetto elettronico? Perché le misure cautelari non hanno impedito l'attacco sul bus?... Trump esplode: attacco feroce ai media dopo l’aggressione? Cosa sapere Trump attacca la giornalista CBS dopo l'aggressione subita alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Argomenti più discussi: Martellate sul bus, reparti speciali per le ricerche. In due tempi la brutale aggressione alla moglie; Terni, maltrattava l'anziana madre: arrestato 45enne dalla Polizia di Stato; Terni, colpisce la moglie a martellate sul bus: aveva il braccialetto elettronico. La donna è in pericolo vita; Presa a martellate sul bus: è ancora caccia al marito in fuga. Il braccialetto elettronico non è servito. Terni, donna presa a martellate in testa su un bus: è grave, aggressore in fuga, aveva il braccialetto elettronicoL'aggressione a bordo di un bus a Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni: la vittima è stata ripetutamente colpita con un martello anche alla ... fanpage.it