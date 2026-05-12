Terni feroce aggressione a Stroncone | fermato Mohamed El Messaoudi
Una persona è stata fermata nelle ultime ore a seguito di un'aggressione avvenuta a Stroncone, nel territorio di Terni. La fuga dell’individuo aveva portato a una vasta ricerca su tutto il territorio nazionale, conclusa con il suo arresto. Le operazioni di polizia sono state coordinate per rintracciare e fermare il sospettato coinvolto nell’episodio. La vicenda si è svolta nel centro della cittadina, coinvolgendo le forze dell’ordine nelle attività di ricerca.
Una fuga terminata nelle scorse ore, dopo ricerche a tappeto che erano state estese su tutto il territorio nazionale. E’ stato fermato Mohamed El Messaoudi, rintracciato nelle scorse nel Comune di Stroncone. I carabinieri lo hanno tradotto nella caserma di via Radice nel corso della mattinata di.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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